Γουατεμάλα: Eρευνες για επιζώντες κοντά στο ηφαίστειο Φουέγκο

Eνα καυτό ποτάμι λάσπης, στάχτης και αερίων κατέβηκε από τις πλαγιές του ηφαιστείου Φουέγκο στη Γουατεμάλα, μετά τη νέα έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας και ανάγκασε τους διασώστες να σταματήσουν προσωρινά τις έρευνες για τον εντοπισμό θυμάτων στο χωριό Ελ Ροντέο.

Η πρωινή έκρηξη διέκοψε τις προσπάθειες διάσωσης και στη νότια πλευρά του Φουέγκο, που στα ισπανικά σημαίνει «Φωτιά». Η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών (Conred) ανακοίνωσε ότι οι νεκροί ανέρχονται στους 38, όμως προς το παρόν είναι ασαφές αν πρόκειται για θύματα της πρώτης έκρηξης, την Κυριακή ή της Δευτέρας.

RUN FOR IT: Cell phone footage shows residents in Guatemala fleeing on foot as a volcanic mudflow from the Volcan fe Fuego – the “Volcano of Fire” – slams into a highway; at least 25 people have died in the country’s most violent eruption in a century. https://t.co/9fgLgMeu1E pic.twitter.com/FKvNHnsfaH — World News Tonight (@ABCWorldNews) June 4, 2018

Μία ημέρα μετά τη μεγαλύτερη έκρηξη των τελευταίων 40 ετών, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας προσπαθούσαν να σκουπίσουν το παχύ στρώμα στάχτης από τους δρόμους και τις ταράτσες. Κλήθηκαν τεχνικοί στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης για να καθορίσουν αν είναι ασφαλές για να επαναλειτουργήσει.

«Το τοπίο στο ηφαίστειο έχει αλλάξει τελείως, τα πάντα καταστράφηκαν ολοσχερώς», είπε ο ηφαιστειολόγος Γκουστάβο Τσίγκνα.

Το Φουέγκο, ένα από τα πολλά ενεργά ηφαίστεια της Κεντρικής Αμερικής, βρίσκεται κοντά στην αποικιακή πόλη Αντίγκουα, που έχει κηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομίας από την UNESCO και έχει γλιτώσει από πολλές εκρήξεις τους τελευταίους αιώνες.

Περίπου 300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί αφότου ξεκίνησε η δραστηριότητα του ηφαιστείου, στέλνοντας τέφρα και καπνό σε ύψος έως και 10 χιλιομέτρων, με αποτέλεσμα να καλυφθούν με στάχτη πολλές γύρω περιοχές.

Video: Fuego Volcano Eruption that is responsible for at least 33 deaths in Guatemala. pic.twitter.com/NIrwO04ziG — Porter Media News (@PorterMediaNews) June 4, 2018

Ο Νταβίντ δε Λεόν, ο εκπρόσωπος της Conred, είπε ότι οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων, που είχαν διακοπεί τη νύχτα για λόγους ασφαλείας, ξανάρχισαν με την αυγή. Στις επιχειρήσεις μετέχουν αστυνομικοί, στρατιώτες και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού.

Στο Σαν Μιγκέλ Λος Λότες, ένα χωριουδάκι που καταστράφηκε ολοσχερώς, ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είπε ότι είδε ένα σεληνιακό τοπίο, με ερείπια ισοπεδωμένων σπιτιών και πτώματα ανθρώπων και ζώων, καλυμμένα από λάσπη και στάχτες που ακόμη κάπνιζαν.

Η Εουφέμια Γκαρσία, 48 χρονών, σώθηκε χάρη στον άνδρα της που την ανάγκασε να φύγει από το σπίτι. Τώρα όμως ψάχνει τους τρεις γιους της, τη μητέρα της, τα αδέλφια και τα ανίψια της. «Δεν ήθελα να φύγω, ήθελα να γυρίσω πίσω και δεν έκανα τίποτα για να σώσω την οικογένειά μου», θρηνεί η γυναίκα.

«Αν γλιτώσουμε τώρα, θα μας σκοτώσει μια άλλη έκρηξη», σχολίασε ο 52χρονος Εφράιν Γκονσάλες που έχει βρει καταφύγιο στο Εσκουιντλάν, κοντά στο Ελ Ροντέο, το χωριό που έχει πληγεί περισσότερο από την καταστροφή. Ο Εφράιν πρόλαβε και έφυγε με τη γυναίκα του, κρατώντας στην αγκαλιά του το μωρό τους, όταν η λάβα κατάπιε το σπίτι τους. Ο γιος του, 10 ετών και η κόρη του, 4 ετών, αγνοούνται.

Guatemala Volcano Eruption:

– At least 38 dead after Fuego volcano erupts in Guatemala

– The army has been ordered into areas affected by the eruptions to help with rescue efforts

– Thousands of people have been evacuated

Video shows aftermath:pic.twitter.com/rYKZKiOHfi — PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 4, 2018

Οι εικόνες που μετέδωσαν τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια έδειχναν ένα τεράστιο νέφος ηφαιστειακής τέφρας να κατεβαίνει από το ηφαίστειο και να καλύπτει τον δρόμο ενώ κάτοικοι, μαύροι από τις στάχτες, και διασώστες προσπαθούσαν να φύγουν τρέχοντας.

Ο διευθυντής της Conred Σέρχιο Καμπάνιας εξήγησε ότι τα περισσότερα θύματα παγιδεύτηκαν από τη λάβα που κατέβαινε με μεγάλη ταχύτητα από το ηφαίστειο.

Guatemala’s Fuego volcano spewed thick clouds of smoke nearly six miles into the air on Sunday. A hiker captured the moment and then watched pieces of ash fall around him. At least 25 people are dead following the volcano’s eruption. https://t.co/9N8Fr19kI8 pic.twitter.com/65M0gBhxG2 — CNN (@CNN) June 4, 2018

Η έκρηξη διήρκησε περισσότερες από 16 ώρες αλλά «είναι πιθανή μια νέα ενεργοποίηση», προειδοποίησε ο Εθνικό Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας, συστήνοντας να ληφθούν αυστηρά προληπτικά μέτρα στην περιοχή αυτή.

«Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο», είπε η Αούρα Κονκομπάρ, 38 ετών, από το Ελ Ροντέο, που σώθηκε σαν από θαύμα μαζί με δέκα μέλη της οικογένειάς της.

Ο πρόεδρος της Γουατεμάλας Τζίμι Μοράλες κήρυξε τριήμερο πένθος στη χώρα. Είπε επίσης ότι οι πρόεδροι του Μεξικού, της Ονδούρας και του Ελ Σαλβαδόρ, καθώς και ένας εκπρόσωπος του γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες επικοινώνησαν μαζί του για να του εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους και να του δηλώσουν ότι είναι πρόθυμοι να παράσχουν βοήθεια στους πληγέντες.