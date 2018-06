Ευρωβουλευτής ΕΛΚ: Ο Μητσοτάκης δεν είναι εντελώς αρνητικός σε λύση με ΠΓΔΜ

Ο σλοβάκος ευρωβουλευτής Έντουαρντ Κούκαν, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου στις Βρυξέλλες μαζί με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της ΠΓΔΜ αρμόδιο για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Μπουγιάρ Οσμάνι, ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει στα μέλη του ΕΛΚ ότι «δεν θα είναι εντελώς αρνητικός» σε ότι αφορά την επίλυση του Σκοπιανού.

Ο Έντουαρντ Κούκαν ο οποίος είναι συχνά μεσολαβητής για πολιτικά θέματα της πΓΔΜ δήλωσε ακόμη πως «δεν μπορώ να σας πω τι ακριβώς μας είπε ο ηγέτης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είπε ότι δεν θα ήταν εντελώς αρνητικός στην επίλυση του θέματος της ονομασίας», όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της ΠΓΔΜ από τις Βρυξέλλες.

Important & historical news are reaching us with regards to a possible solution on the “name issue” between #Macedonia and #Greece. Was my pleasure to meet Prime Minister @Zoran_Zaev in #Ohrid these past days, where he informed @ivajgl @knufleckenstein and myself about advances pic.twitter.com/I9p1SXupLl

— Eduard Kukan (@EduardKukan) May 20, 2018