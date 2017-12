Ipsos: Γιατί οι Γερμανοί -παρά τον πλούτο- φοβούνται το μέλλον

Η οικονομική κατάσταση των περισσότερων Γερμανών πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία. Τουναντίον.

Σύμφωνα με τον ερευνητή Χορστ Οπασόφσκι, ο οποίος ειδικεύεται στις προβλέψεις για το μέλλον, οι Γερμανοί δεν δηλώνουν ικανοποιημένοι από την παρούσα κατάσταση και κρατούν απαισιόδοξη στάση. «Το αίσθημα δυσαρέσκειας στη χώρα της θαυμαστής ευημερίας αυξάνεται», λέει χαρακτηριστικά ο Οπασόφσκι στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων, συμπληρώνοντας, σύμφωνα με την DW: «Η αφθονία δεν φέρνει την ευτυχία». Ο Οπασόφσκι, που είναι επίσης ομότιμος καθηγητής Παιδαγωγικής Επιστήμης, αναφέρει ένα παράδειγμα: «Όταν έχεις ένα αυτοκίνητο είσαι ευτυχής. Όταν όμως αποκτάς δύο αυτοκίνητα, αυτό δεν συνεπάγεται αυτόματα ότι θα γίνει και διπλά ευτυχισμένος. Κάποια στιγμή ακόμη και ο ‘δείκτης της ευτυχίας’ φτάνει στα όριά του».

Στη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Ipsos για το τέλος της χρονιάς, στην οποία συμμετείχε και ο Χ. Οπασόφσκι, το 45% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι βλέπει με σκεπτικισμό και ανάμεικτα συναισθήματα τη νέα χρονιά. Το ποσοστό των σκεπτικιστών εμφανίζεται μάλιστα αυξημένο κατά 9% σε σχέση με πέρυσι. Οι άνθρωποι που περιμένουν ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες τη νέα χρονιά αποτελούν μειοψηφία και ανέρχονται στο 19%. Όπως σημειώνει ο γερμανός ειδικός, το ποσοστό εκείνων που είναι αισιόδοξοι για το μέλλον παραμένει σταθερό.

Ο φόβος παραμένει παρά τον πλούτο

Οι περισσότεροι Γερμανοί βλέπουν με φόβο το μέλλον κυρίως λόγω των εξελίξεων στο πολιτικό και κοινωνικό πεδίο. «Για τους Γερμανούς το πιο σημαντικό αγαθό είναι η κοινωνική ειρήνη, ενώ σύμφωνα με την εκτίμηση του 62% του πληθυσμού θα τεθεί σε κίνδυνο το 2018». Το 62% εκτιμά ότι στο μέλλον το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών θα αυξηθεί. Το 61% αναμένει αύξηση της εγκληματικότητας, το 49% αύξηση του μίσους και της βίας και το 46% αύξηση της ξενοφοβίας – όλα αυτά συνιστούν κατά τους ερωτηθέντες παράγοντες που ενδέχεται να διασαλεύσουν την κοινωνική ειρήνη. Σε υψηλά επίπεδα επίσης κινείται ο φόβος και η ανησυχία για τη μη επίλυση του προσφυγικού. Το 85% των ερωτηθέντων δεν πιστεύουν ότι στη Γερμανία μπορούν να συνυπάρξουν καλά Γερμανοί και πρόσφυγες. Το ίδιο ποσοστό στην Ανατολική Γερμανία ανέρχεται στο 91%.

