Επιβάτες της Hawaiian Airlines καλωσόρισαν δύο φορές το 2018!

Χάρη σε μια απροσδόκητη καθυστέρηση 10 λεπτών, μια πτήση που είχε απογειωθεί το 2018, προσγειώθηκε το… 2017.

Η πτήση HAL446 της Hawaiian Airlines έπρεπε να αναχωρήσει από το Οκλαντ, της Νέας Ζηλανδίας, στις 11.55 μ.μ. τοπική ώρα.

Ωστόσο, καθυστέρησε 10 λεπτά, πράγμα που σήμαινε ότι τελικά κατέληξε να απογειωθεί στις 12.05 την 1η Ιανουαρίου 2018.

Το αεροπλάνο πέταξε με προορισμό τη Χονολουλού, που είναι 23 ώρες πίσω από το Όκλαντ. Εξαιτίας αυτού, έφτασε στις 10.16 π.μ. (τοπική ώρα), στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Because of an unexpected delay, Hawaiian Airlines flight 446 took off in 2018 and will land in 2017. #timetravel pic.twitter.com/A5vesXmjqq

— Sam Sweeney (@SweeneyABC) December 31, 2017