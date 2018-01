Επιστροφή του Ντέιβιντ Λέτερμαν στη μικρή οθόνη με συνέντευξη από τον Ομπάμα

Ο διάσημος αμερικανός παρουσιαστής, Ντέιβιντ Λέτερμαν, θα επιστρέψει στη μικρή οθόνη την επόμενη Παρασκευή, με μια συνέντευξη που πήρε από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα. Την είδηση μετέδωσε το δίκτυο Netflix, απ’ όπου θα προβάλλεται η νέα του εκπομπή.

Ο Λέτερμαν, ηλικίας 70 ετών -ο οποίος παρουσίαζε για 22 συναπτά έτη το άκρως δημοφιλές «Late Show with Letterman- είχε ανακοινώσει στο τέλος Αυγούστου την πρόθεσή του να επιστρέψει στην ενεργό δράση στο Netflix το 2018, αφού είχε επίσημα αποσυρθεί το 2015.

Με ένα tweet που έστειλε την Παρασκευή το δίκτυο, γνωστοποίησε ότι ο Ντέιβιντ Λέτερμαν θα ξεκινήσει στις 12 Ιανουαρίου την εκπομπή του με μια συνέντευξη του Μπαράκ Ομπάμα, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχε δημοσιεύσει ο ιστότοπος The Hollywood Reporter.

Πρόκειται για την πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Ομπάμα μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο πριν από έναν χρόνο. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι θα κληθεί να απαντήσει και σε ερωτήσεις για τον διάδοχό του στον προεδρικό θώκο Ντόναλντ Τραμπ ακόμα κι αν ο πρώην πρόεδρος είναι πολύ προσεκτικός στις τοποθετήσεις του για τον μεγιστάνα.

Αλλοι επιφανείς καλεσμένοι σε αυτό το νέο σόου, με τίτλο «My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman» που θα απαρτίζεται από 6 επεισόδια διάρκειας μίας ώρας- ένα κάθε μήνα- είναι ο Τζορτζ Κλούνεϊ, η Μαλάλα Γιουσαφζάι, ο Τζέι Ζι, η ηθοποιός Τίνα Φέι και ο ραδιοφωνικός παραγωγός Χάουαρντ Στερν, γνωστοποίησε το Netflix σε ένα μήνυμα στο Twitter.

Obama.

Clooney.

Malala.

Fey.

Stern.

Jay-Z.#MyNextGuestNeedsNoIntroductionWithDavidLetterman@Letterman do you think we need a shorter hashtag? — Netflix US (@netflix) January 5, 2018

Τουλάχιστον 14 εκατομμύρια τηλεθεατές παρακολούθησαν την τελευταία εκπομπή του Ντέιβιντ Λέτερμαν, τον Μάιο του 2015 στο CBS. Κατόπιν, ο βραβευμένος με 10 βραβεία Emmy παρουσιαστής εμφανίστηκε ελάχιστες φορές στην αμερικανική τηλεόραση.