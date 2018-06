Ενωση Ξενοδόχων: Τα στοιχεία του τουρισμού στην Αθήνα δεν δικαιολογούν πανηγυρισμούς

Τα στοιχεία για την τουριστική κίνηση στην πρωτεύουσα δεν δικαιολογούν πανηγυρισμούς, όπως αναφέρει η Ενωση Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής και Αργοσαρωνικού. Σύμφωνα με τα μηνιαία δελτία ΕΞΑΑΑ και GBR Consulting και τα στοιχεία τουριστικής κίνησης και απόδοσης ξενοδοχείων, στο 4μηνο Ιανουαρίου-Απριλίου 2018 παρατηρείται αύξηση κατά 5,3% της μέσης πληρότητας των ξενοδοχείων και κατά 7,8% της μέσης τιμής δωματίου σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η Ένωση, παρά την αύξηση η μέση τιμή δωματίου της Αθήνας (88,11 ευρώ) εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα χαμηλή σε αντιστοιχία με αυτή των βασικών πόλεων-ανταγωνιστών της. Πιο συγκεκριμένα, η Αθήνα παραμένει η 10η φθηνότερη πόλη σε σύνολο 11 πόλεων, ξεπερνώντας μόνο την Κωνσταντινούπολη.

Ετσι, η συγκεκριμένη Ενωση Ξενοδόχων, παρακολουθώντας τις προσεγγίσεις περί αύξησης της τουριστικής κίνησης στην Αθήνα, σε ανακοίνωσή της επισημαίνει τα εξής:

«Σύμφωνα με τα μηνιαία δελτία ΕΞΑΑΑ και GBR Consulting και τα στοιχεία τουριστικής κίνησης και απόδοσης ξενοδοχείων, στο 4μηνο Ιανουαρίου-Απριλίου 2018, έναντι του αντίστοιχου 4μηνου 2017, παρατηρείται αύξηση κατά 5,3 % της μέσης πληρότητας των ξενοδοχείων και κατά 7,8 % της μέσης τιμής δωματίου (βλέπε πίνακα: Overall performance of the Attica Hotel Industry). Ωστόσο, παρά την αύξηση που παρατηρείται, η μέση τιμή δωματίου της Αθήνας (88,11 ευρώ) εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα χαμηλή σε αντιστοιχία με αυτή των βασικών πόλεων-ανταγωνιστών της. Πιο συγκεκριμένα, η Αθήνα, παραμένει η 10η φθηνότερη πόλη σε σύνολο 11 πόλεων, ξεπερνώντας κατά τι μόνο την Κωνσταντινούπολη – της οποίας, τη δυσχερή θέση και τα προβλήματα, όλοι γνωρίζουμε (βλέπε: πίνακα European Benchmark: Year to Date April 2018).

Το γεγονός αποδεικνύει, για μια ακόμη φορά, πως τα ξενοδοχεία της Αθήνας ακολουθούν μια εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική που συμβάλλει καθοριστικά στην άνοδο της τουριστικής κίνησης. Επίσης, αποδεικνύει ότι στην τουριστική Αθήνα δεν έχει ακόμη επανέρθει η απαραίτητη ισορροπία -ζήτησης και τιμών- τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στην ξενοδοχειακή δραστηριότητα.

Παράλληλα, τα ξενοδοχεία της Αθήνας, εξακολουθούν να δέχονται ισχυρές πιέσεις από δύο μέτωπα: αφενός από τον αθέμιτο ανταγωνισμό (λ.χ. καταλύματα που καθημερινά πολλαπλασιάζονται και εμφανίζονται στα διεθνή sites κρατήσεων ως ‘hotels’ χωρίς να είναι ξενοδοχεία) και αφετέρου από την υπερφορολόγησή τους σε κάθε επίπεδο. Έχουμε κατ΄ επανάληψη επισημάνει πως τα έσοδα από τον Τουρισμό, δεν προκύπτουν μόνον από τις ξενοδοχειακές μονάδες. Αποτελεί πλέον πρόκληση να αντιμετωπίζονται με ‘δύο μέτρα και δύο σταθμά’ από την πολιτεία και τους μηχανισμούς της, τα ξενοδοχεία και οι λοιπές, διαφορετικού τύπου ‘επιχειρήσεις διαμονής’ τουριστών. Τα τελευταία χρόνια, έχουν δει το φως της δημοσιότητας, πλήθος ερευνών, μελετών, όπως του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της ‘Grant Thornton’, του ΙΝΣΕΤΕ και έχουν καταδειχθεί με σαφήνεια τόσο οι ακραίες φορολογικές συνθήκες για τα ελληνικά ξενοδοχεία, όσο και τα ‘διαφεύγοντα’ δημόσια έσοδα από τις λοιπές επιχειρήσεις διαμονής, στη σφαίρα της λεγόμενης ‘οικονομίας διαμοιρασμού’ – ‘τύπου airbnb’ , η οποία εξακολουθεί να παραμένει στο απυρόβλητο.

Σε ό,τι αφορά στην Αθήνα-Αττική, όλα τα παραπάνω σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα των Ερευνών ‘Ικανοποίησης Επισκεπτών και Απόδοσης Ξενοδοχείων ΕΞΑΑΑ & GBR Consulting 2016 & 2017’, όπου εκδηλώνεται μείωση της ‘Ικανοποίησης’ των επισκεπτών από τον προορισμό, (Ερευνες ΕΞΑΑΑ), δεν συνάδουν με πανηγυρισμούς. Μάλλον γεννούν προβληματισμό για την εικόνα και την πορεία της Αθήνας, εξαιτίας χρόνιων αγκυλώσεων και εγγενών προβλημάτων που απαιτούν να παρέμβουμε συντεταγμένα και στοχευμένα.

Πρότασή μας λοιπόν, στη δεδομένη στιγμή, αποτελεί η άμεση ρύθμιση όλων των εκκρεμοτήτων, που αφορούν σε παραοικονομία, αθέμιτο ανταγωνισμό και υπερφορολόγηση, καθώς και η δημιουργία ενός υγιούς και δίκαιου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Παράλληλα, απαιτείται ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων πολιτειακών, τουριστικών και τοπικών φορέων για τη βελτίωση της εικόνας της πόλης και τη δημιουργία νέων θεματικών προϊόντων -ανά μήνα και καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου- που θα ανανεώσουν την πρόταση της Αθήνας προς τον επισκέπτη», καταλήγει η ανακοίνωση της Ενωσης Ξενοδόχων.