Ενας Καλάθης δεν ήταν αρκετός: Μπάμπεργκ-Παναθηναϊκός 95-74

Eνας χαμένος στην αμυντική… μετάφραση Παναθηναϊκός, απώλεσε μία τεράστια ευκαιρία για «διπλό» και… άλμα τετράδας, απέναντι στην Μπάμπεργκ των πολλών απουσιών (Ελιας Χάρις, Λούκα Μίτροβιτς, Μπράις Τέιλορ, Λίον Ραντόσεβιτς) και τον Ηλία Κατζούρη στον πάγκο, αντί του Αντρέα Τρινκιέρι (αναρρώνει από επέμβαση στον ώμο).

Οι «πράσινοι», οι οποίοι τα περίμεναν όλα από τον Νικ Καλάθη (31 πόντους, ρεκόρ καριέρας), «έπεσαν» με το βαρύ 95-74 στην Brose Arena, για την 21η αγωνιστική της Euroleague, και είδαν το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 13-8 (ισοβαθμούν με Ζαλγκίρις και Ρεάλ στην 4η θέση).

