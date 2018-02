Εκνευρισμός στο Λονδίνο από διαρροή εγγράφου της ΕΕ για το Brexit

Ο υπουργός Ντέιβιντ Ντέιβις, που είναι αρμόδιος για το Brexit, επέκρινε με δριμύτητα την Πέμπτη την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσει στη δημοσιότητα ένα έγγραφο που δείχνει ότι οι Βρυξέλλες έχουν τη δυνατότητα να περιορίσουν την πρόσβαση της Βρετανίας στην ενιαία αγορά κατά τη μεταβατική περίοδο, μετά την αποχώρησή της από την Ένωση.

«Δεν πιστεύω ότι έγινε καλή τη πίστει η δημοσιοποίηση ενός εγγράφου με ξεκάθαρα απρεπή γλώσσα και το οποίο στην πραγματικότητα υπονοεί ότι θα μπορούσαν αυθαίρετα να τερματίσουν την περίοδο εφαρμογής» του Brexit, είπε μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky News.

«Πιστεύουμε ότι ήταν απερίσκεπτη η δημοσιοποίησή» του εγγράφου, πρόσθεσε.

Ο Ντέιβις είπε επίσης ότι οι υπουργοί της βρετανικής κυβέρνησης δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει την προσέγγισή τους στο Brexit, μετά τις συζητήσεις που είχαν για τη στρατηγική της κυβέρνησης αυτήν την εβδομάδα. «Η ατμόσφαιρα είναι πολύ εποικοδομητική… Απομένει ακόμη να γίνει πρόοδος αλλά έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος», είπε όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των κυριότερων υπουργών της κυβέρνησης για τη στρατηγική τους.

Την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε στη δημοσιότητα ένα έγγραφο που προβλέπει την επιβολή κυρώσεων ώστε «να αποφευχθεί ένα αθέμιτο παιχνίδι» εκ μέρους του Λονδίνου κατά τη μεταβατική περίοδο μετά το «διαζύγιο» των δύο πλευρών. Το κείμενο αυτό ορίζει τους κανόνες που θα επιβληθούν στη Βρετανία κατά τη μεταβατική περίοδο, μετά τις 29 Μαρτίου 2019 και προβλέπει κυρώσεις, για παράδειγμα «έναν μηχανισμό που θα επιτρέπει στην Ένωση να αναστείλει ορισμένα πλεονεκτήματα του Ηνωμένου Βασιλείου που απορρέουν από τη συμμετοχή του στην ενιαία αγορά.

The EU responds to PM May’s request to benefit from single market & customs union for a limited time during which all must play by the same rules. Foreseeing possibility of sanctions for foul play is of course part of any agreement. https://t.co/NV3FB4T9nN

— Stefaan De Rynck (@StefaanDeRynck) February 7, 2018