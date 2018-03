Ειδική στις κρυφές επιχειρήσεις και στα βασανιστήρια η νέα επικεφαλής της CIA

Τη λένε Τζίνα Χάσπελ, είναι 61 ετών και πρόκειται να αντικαταστήσει τον Μάικ Πομπέο, διευθυντή της CIA (Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών), τον οποίον ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε, την Τρίτη, για να τεθεί επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ.

Αφού, πρώτα, είχε αποπέμψει τον Ρεξ Τίλερσον.

Μπορεί όλο αυτό να θυμίζει ντόμινο ή τηλεπαιχνίδι επιβίωσης, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό – και χωρίς την ασυλία που, πιθανώς, να έχει ένα αντίστοιχο Survivor της μικρής οθόνης.

Ομως, η λέξη «ασυλία» ή «έλεος» αποτελούν δυο λέξεις τις οποίες φαίνεται ότι δεν γνωρίζει η πρώτη γυναίκα που διορίζεται επικεφαλής της CIA. Κατά το QZ, η Χάσπελ είχε έναν πολύ ειδικό ρόλο όταν ήταν αρμόδια για τις κρυφές επιχειρήσεις μέσα στις μυστικές φυλακές. Εκεί, δηλαδή, όπου οι κρατούμενοι… βασανίζονταν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να περιπλέξει τον διορισμό της ως διευθύντριας μιας από τις μεγαλύτερες υπηρεσίες πληροφοριών στον κόσμο.

Σύμφωνα με το BBC, η Χάσπελ είναι κατάσκοπος με μεγάλη εμπειρία στις κρυφές επιχειρήσεις. Εντάχθηκε στην υπηρεσία το 1985 και υπηρέτησε σε πολλά μέρη του κόσμου – μεταξύ άλλων στο Λονδίνο, στο τέλος της δεκαετίας των 00’s.

«Η Τζίνα είναι υποδειγματική κατάσκοπος και αφοσιωμένη πατριώτισσα και φέρει πάνω από 30 χρόνια πείρας στην υπηρεσία. Είναι, επίσης, μια έμπειρη ηγέτης με φανταστική ικανότητα να πράττει και να εμπνέει αυτούς που την περιβάλλουν», είχε δηλώσει ο Μάικ Πομπέο όταν την είχε διορίσει δεύτερη στην ιεραρχία της CIA, πριν από έναν χρόνο.

Τρεις πρώην διευθυντές της CIA και άλλοι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο Τζέιμς Κλάπερ, πρώην διευθυντής των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, είχαν υποστηρίξει τη Χάσπελ. Αντίθετα, δύο Δημοκρατικοί γερουσιαστές είχαν εκφράσει επιφυλάξεις για τον διορισμό της, σε επιστολή τους προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Η διαδρομή της δείχνει πως δεν είναι κατάλληλη γι’ αυτή τη θέση», δήλωναν οι γερουσιαστές Ρον Γουάιντεν και Μάρτιν Χάινριτς.

Η Χάσπελ είχε διοριστεί το 2013 επικεφαλής των κρυφών επιχειρήσεων της CIA, αλλά είχε αντικατασταθεί έπειτα από μερικές μόνο εβδομάδες, προφανώς λόγω των πιθανολογούμενων ευθυνών της για τη δημιουργία -μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001- μυστικών φυλακών στο εξωτερικό, στις οποίες χρησιμοποιούνταν ανακριτικές μέθοδοι που προσιδιάζουν σε βασανιστήρια.

Oπως είχε γράψει τότε η Washington Post, η Χάσπελ είχε «διευθύνει μια μυστική φυλακή στην Ταϊλάνδη όπου οι κρατούμενοι υποβάλλονταν σε προσομοιώσεις πνιγμού και σε εν γένει κακομεταχείριση». Η αμερικανική εφημερίδα υποστήριζε πως η Τζίνα Χάσπελ είχε επίσης αναμιχθεί στην καταστροφή, το 2005, ενοχοποιητικών βίντεο γι’ αυτές τις τεχνικές «προωθημένης ανάκρισης» που εφαρμόσθηκαν σε πολλούς κρατουμένους στην Ταϊλάνδη.

Οι δικηγόροι αυτών των κρατουμένων, που θεωρούνταν μέλη της Αλ-Κάιντα, ήθελαν να πάρουν αυτά τα βίντεο για να τα παρουσιάσουν ως αποδεικτικά στοιχεία στα δικαστήρια.

Ανάμεσα στους κρατουμένους που υποβλήθηκαν σε βάναυσες ανακριτικές μεθόδους, πάντα υπό την καθοδήγηση της Χάσπελ, περιλαμβάνονταν δύο Σαουδάραβες: ο Αμπντ αλ-Ράχιμ αλ-Νασίρι -που θεωρείται ο εγκέφαλος της επίθεσης εναντίον του πετρελαιοφόρου Limburg το 2002 και της επίθεσης εναντίον του αμερικανικού πολεμικού πλοίου Cole το 2000- και ο Αμπού Ζουμπάινταχ, που είχε θεωρηθεί το πρώτο σημαντικό μέλος του ισλαμιστικού δικτύου που συνελήφθη από τους Αμερικανούς μετά την 11η Σεπτεμβρίου.

Μια απόρρητη έκθεση γι’ αυτό το πρόγραμμα βασανιστηρίων της CIA συντάχθηκε το 2014 από την Επιτροπή της Γερουσίας για τις Υπηρεσίες Πληροφοριών, όμως ο νυν πρόεδρος αυτής της Επιτροπής, ένας ρεπουμπλικανός, επιχειρεί εδώ και μήνες να συγκεντρώσει τα αντίγραφά της, ισχυριζόμενος πως θέλει να αποφύγει διαρροές.

Οι Δημοκρατικοί εκφράζουν φόβους ότι ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής θέλει να καταστρέψει όλα τα αντίγραφα της έκθεσης αυτής και ότι η αλήθεια γι’ αυτό το πρόγραμμα της CIA δεν θα αποκαλυφθεί ποτέ.

Στην έκθεση αυτή των 6.700 σελίδων αναφέρονται λεπτομερώς οι πολύ αμφιλεγόμενες ανακριτικές μέθοδοι και συνθήκες κράτησης των υπόπτων, με χρήση απαγορευμένων τεχνικών, όπως η προσομοίωση πνιγμού ή η στέρηση ύπνου, για την απόσπαση ομολογιών.

Μια σύνοψη 528 σελίδων της έκθεσης αυτής είχε δημοσιοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2014, όμως η πλήρης εκδοχή της -η οποία είναι διαβαθμισμένη- περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τις μεθόδους, ονόματα προσώπων που συμμετείχαν στα βασανιστήρια και τους τόπους όπου αυτά έλαβαν χώρα.

Ως απελθών πρόεδρος, ο Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος φοβόταν ότι η έκθεση αυτή θα θαφτεί, είχε κρατήσει ένα αντίγραφο για την προεδρική βιβλιοθήκη του στο Σικάγο. Ομως, το αντίγραφο θα παραμείνει διαβαθμισμένο μέχρι το 2029. Εκτός εάν υπάρξουν πιο νωρίς άλλα, ακράδαντα στοιχεία τα οποία θα αποδεικνύουν τα έργα και τις ημέρες της Χάσπελ.

Αντίστοιχα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Συνταγματικά και Ανθρώπινα Δικαιώματα είχε ζητήσει την έκδοση εντάλματος σε βάρος της. Αλλά σχεδόν την ίδια στιγμή αυτή η υπόθεση δεν προχώρησε.

Η Χάσπελ έχει λάβει μεγάλο αριθμό μεταλλίων για τις υπηρεσίες της, όπως το Βραβείο για Υπηρεσίες στην Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας. Σε ό,τι αφορά την παρούσα διοίκηση των ΗΠΑ, η Χάσπελ δεν είναι η μόνη με αμφισβητούμενη σχέση με τα βασανιστήρια. Ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ έχει εκφράσει την άποψη ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να επιτρέψουν και πάλι τη χρήση τους, λέγοντας πως «ο εικονικός πνιγμός έχει αποτελέσματα», ενώ και ο Μάικ Πομπέο, στο παρελθόν, αναφερόμενος -το 2014- σε έκθεση γερουσιαστή για τα βασανιστήρια, δήλωσε πως «βάζει σε κίνδυνο ζωές Αμερικανών» και πως οι πράκτορες που βασάνισαν κρατούμενους είναι «ήρωες και όχι πιόνια σε φιλελεύθερα παιχνίδια».

President Trump announced that Gina Haspel, who is currently CIA deputy director, is his pick to replace Mike Pompeo as director. If confirmed, she will be the first woman to lead the agency. https://t.co/13CDhdkKSi

— CNN (@CNN) March 13, 2018