Διαβεβαιώσεις Τραμπ: «Η Μελάνια είναι πολύ καλά»

Η Μελάνια Τραμπ «είναι πολύ καλά»: ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε την Τετάρτη ότι η σύζυγός του βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, καταγγέλλοντας τη φημολογία γύρω από το πρόσωπό της κι εξαπολύοντας μια ακόμη επίθεση εναντίον των ΜΜΕ.

Αφότου νοσηλεύτηκε για πέντε ημέρες στα μέσα Μαΐου, για ένα «ήπιο πρόβλημα στα νεφρά», η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις.

Τη Δευτέρα παρέστη στην πρώτη επίσημη εκδήλωση έπειτα από 25 ημέρες απουσίας, όπου, ωστόσο, δεν προσκλήθηκαν δημοσιογράφοι.

Τρίτη σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ, το πρώην μοντέλο ηλικίας 48 ετών δεν προβλέπεται να συνοδεύσει τον αμερικανό πρόεδρο ούτε στη G7, στο τέλος της εβδομάδας στον Καναδά, ούτε στην ιστορική Σύνοδο της Σιγκαπούρης με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, τη 12η Ιουνίου.

«Τα ΜΜΕ- Fake News υπήρξαν τόσο άδικα και σκληρά προς τη σύζυγό μου και την εκπληκτική Πρώτη μας Κυρία, Μελάνια» ήταν το tweet που ανήρτησε ο αμερικανός πρόεδρος.

The Fake News Media has been so unfair, and vicious, to my wife and our great First Lady, Melania. During her recovery from surgery they reported everything from near death, to facelift, to left the W.H. (and me) for N.Y. or Virginia, to abuse. All Fake, she is doing really well!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 6, 2018