Αντιδράσεις για την πριγκίπισσα της Σαουδικής Αραβίας που πoζάρει στο τιμόνι για τη Vogue

Το τεύχος Ιουνίου 2018 του Vogue Arabia έχει ένα εξώφυλλο που γράφει ιστορία: η πριγκίπισσα της Σαουδικής Αραβίας Χαϊφά Μπιντ Αμπντουλάχ αλ-Σαούντ, κόρη του εκλιπόντος βασιλιά Αμπντουλάχ, ποζάρει καθισμένη στη θέση του οδηγού ενός κόκκινου κάμπριο αυτοκινήτου. Η πόρτα του οδηγού είναι ανοιχτή, έτσι ώστε να ξεπροβάλλουν τα πόδια της μέσα στα ψηλοτάκουνα παπούτσια της, ενώ το δεξί της χέρι κρατά αποφασιστικά το τιμόνι.

Το κόνσεπτ της φωτογράφισης δεν είναι καθόλου τυχαίο, καθώς στις 24 Ιουνίου 2018 αναμένεται να αρθεί η απαγόρευση της οδήγησης αυτοκινήτων από γυναίκες, μέτρο που ισχύει στη Σαουδική Αραβία μαρτυρώντας τη μειονεκτική θέση τους στην κοινωνία.

Και ενώ κανονικά θα περιμέναμε ότι το εξώφυλλο αυτό θα καλωσοριζόταν από τις γυναικείες οργανώσεις της χώρας, που παλεύουν σκληρά για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, δεν ήταν λίγες οι ακτιβίστριες που αντέδρασαν έντονα, υποτιμώντας τη συγκεκριμένη εικονογράφηση της «νέας εποχής».

Οπως αναφέρει και δημοσίευμα του Guardian, το τεύχος έρχεται να στηρίξει τις απόπειρες που κάνει ο πρίγκιπας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν να περιορίσει τους κοινωνικούς περιορισμούς από τους οποίους υποφέρουν οι γυναίκες στη Σαουδική Αραβία, κάνοντας το συντηρητικό βασίλειο να γίνει όσο μπορεί πιο δίκαιο σε ό,τι έχει να κάνει με το γυναικείο φύλο.

«Στη χώρα μου, υπάρχουν πολλοί συντηρητικοί που τρέμουν την αλλαγή. Κάποιοι, δεν ξέρουν καν ότι υπάρχει και άλλος δρόμος» λέει στη συνέντευξή της στο περιοδικό η πριγκίπισσα. «Προσωπικά, στηρίζω με μεγάλο ενθουσιασμό αυτές τις αλλαγές» συμπληρώνει.

Η εικόνα της όμως στο τιμόνι του πολυτελούς αυτοκινήτου αποδοκιμάστηκε από πολλές ακτιβίστριες που αυτές τις μέρες διαδηλώνουν διαμαρτυρόμενες για τις συλλήψεις τουλάχιστον 11 συναγωνιστριών τους τον Μάιο του 2018.

After @VogueAlArabiya thought it’d make sense to feature HRH in June 2018 issue on “trailblazing women of #Saudi Arabia” & their driving, Saudi women have taken to Twitter to object & replaced her image with 3 of arrested activists labeled as “traitors”: Aziza, Loujain, & Eman. pic.twitter.com/SOZA28YS72

— Nora Abdulkarim نورة الدعيجي (@Ana3rabeya) May 31, 2018