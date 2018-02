Αγριο ξύλο σε κρουαζιερόπλοιο καταμεσής του Ειρηνικού

Μπουνιές, κλωτσιές, ουρλιαχτά, λαβές πολεμικών τεχνών και όλα αυτά… εν πλω. Οι σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν σε κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον νότιο Ειρηνικό και είχαν σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό δεκάδων ατόμων. Τελικά, μια ολόκληρη οικογένεια αποβιβάστηκε από το πλοίο μετά από μεγάλης έκτασης συμπλοκή και κατηγορίες για επαναλαμβανόμενη εκφοβιστική συμπεριφορά προς συνεπιβάτες της.

Σε βίντεο που ανέβηκαν στο διαδίκτυο φαίνονται μέλη του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου και το προσωπικό ασφαλείας να προσπαθούν να χωρίσουν επιβάτες που ανταλλάσσουν μπουνιές και κλωτσιές τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής. Αγνωστο είναι, μέχρι στιγμής, τι προκάλεσε την συμπλοκή.

Ugly scenes on a cruise ship off the Eden coast has seen a family removed after they were allegedly involved in several violent clashes. #7News pic.twitter.com/m9WdNMMx7c

— 7 News Sydney (@7NewsSydney) February 16, 2018