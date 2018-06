Αυτοκτόνησε η μικρότερη αδερφή της βασίλισσας της Ολλανδίας

Τα ανάκτορα της Ολλανδίας θρηνούν, με τη βασίλισσα Μαξίμα να είναι απαρηγόρητη για τον θάνατο της μικρότερης αδερφής της.

Σύμφωνα με τον Guardian, η 33χρονη Ινές Ζιρεγκιέτα, που έδινε μάχη με την κατάθλιψη, βρέθηκε την Τετάρτη νεκρή στο σπίτι της στην Αργεντινή, στο Μπουένος Άιρες. Εκοψε η ίδια το νήμα της ζωής της.

Όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της ολλανδικής κυβέρνησης, αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας.

Η εκλιπούσα ήταν νονά της εντεκάχρονης κόρης της βασίλισσας Μαξίμα, της πριγκίπισσας Αριάν.

Η Ινές ήταν το μικρότερο από τα επτά παιδιά του Χόρχε Ζορεγκιέτα και της Μαρία ντελ Κάρμεν Τσερούτι.

H βασίλισσα Mαξίμα ήταν πολύ κοντά με την αδερφή της. Μπορεί να ήταν 14 χρόνια μικρότερή της και να βρισκόταν πολλά χιλιόμετρα μακριά της, όμως της είχε μεγάλη αδυναμία.

H Ινές ήταν πτυχιούχος του τμήματος Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Belgrano του Μπουένος Αϊρες. Εργάστηκε στον ΟΗΕ στον Παναμά και αργότερα στο υπουργείο Κοινωνικής Ανάπτυξης της Αργεντινής στο Μπουένος Άιρες.

Το 2016, διορίστηκε από τον πρόεδρο της Αργεντινής Mauricio Macri σε θέση που θεωρήθηκε ανώτερη από τις αρμοδιότητές της, στο Εθνικό Συμβούλιο για τον Συντονισμό των Κοινωνικών Πολιτικών. Πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να την επικρίνουν για προνομιακή μεταχείριση λόγω της αδελφής της.

Η Ινές λάτρευε τη μουσική. Στη διάρκεια της εφηβείας της αντιμετώπισε πρόβλημα ανορεξίας.

Η αδερφή της, βασίλισσα Μαξίμα, της είχε πει ουκ ολίγες φορές να την ακολουθήσει στην Ολλανδία για να τη βοηθήσει. Μάταια, όμως…

O θάνατος του πατέρα της, τον Αύγουστο του 2017, την αποσταθεροποίησε ψυχολογικά, όπως γράφει η εφημερίδα της Αργεντινής «La Nación».

Η Ινές υπέφερε από βαριά κατάθλιψη την οποία δεν κατάφερε να «δαμάσει». Αντιθέτως, το πρόβλημα της νευρικής ανορεξίας κατάφερε να το ελέγξει.

