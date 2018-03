Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο Μπρούκλιν – Δύο παιδιά νεκρά και πολλοί τραυματίες

Τραγωδία με δύο μικρά παιδιά νεκρά και πολλούς τραυματίες, ανάμεσά τους και μία έγκυο γυναίκα, σημειώθηκε τη Δευτέρα στο Μπρούκλιν των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς.

Σύμφωνα με το σάιτ της NY Daily News οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν αποσαφηνίσει αν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια, για ατύχημα ή για εγκληματική ενέργεια, καθώς ο οδηγός επιχείρησε, αμέσως μετά, να διαφύγει, αλλά παρασύρθηκε από άλλο όχημα και έπεσε αιμόφυρτος στη μέση του δρόμου.

A view from the scene of a deadly crash in Park Slope. Police say two children are dead after they were struck by a car near the intersection of Ninth Street and Fifth Avenue. pic.twitter.com/TWCtpPZUKs

— Spectrum News NY1 (@NY1) March 5, 2018