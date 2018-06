Το Διαδίκτυο τιμά τον άνδρα που στάθηκε μπροστά στα τανκς στην Τιενανμέν

Καταφύγιο στο Διαδίκτυο -φυσικά στο Διαδίκτυο εκτός Κίνας- βρίσκουν οι πολίτες για να τιμήσουν τον θαρραλέο ανώνυμο άνδρα που στις 5 Ιουνίου 1989, στην πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου, στάθηκε μπροστά στα τανκς του κινεζικού καθεστώτος, δύο ημέρες μετά την πολύνεκρη καταστολή της εξέγερσης των φοιτητών.

Την ώρα που στην Κίνα οι Αρχές ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη λογοκρισία και επιμένουν να μην κάνουν καμία απολύτως αναφορά στα γεγονότα, οι χρήστες του Ιντερνετ αναπαριστούν την εικόνα του άνδρα με το λευκό πουκάμισο και τις δύο σακούλες στα χέρια.

Τη νύκτα της 3ης προς 4η Ιουνίου 1989 στρατιώτες και άρματα μάχης κατέστειλαν το κίνημα των φοιτητών που είχαν καταλάβει επί ενάμιση μήνα την πλατεία Τιενανμέν στην καρδιά του Πεκίνου. Οι διαδηλωτές ζητούσαν την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών.

Ο απολογισμός της επιχείρησης αυτής, η οποία προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και καταδίκες από όλον τον κόσμο, εκτιμάται σε πολλές χιλιάδες νεκρούς. Ο ακριβής αριθμός μπορεί να μη γίνει ποτέ γνωστός.

Το Πεκίνο απαγορεύει οποιαδήποτε αναφορά στα γεγονότα της πλατείας Τιενανμέν στα βιβλία, στα σχολικά εγχειρίδια, στις ταινίες και στο Διαδίκτυο.

Ο άνδρας μπροστά στα τανκς, το όνομα και η τύχη του οποίου είναι άγνωστα, είναι η εικόνα που έχει μείνει ανεξίτηλη στη συλλογική μνήμη.

