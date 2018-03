Fiber to the Home: Ο ΟΤΕ φέρνει την οπτική ίνα σε 1 εκατ. σπίτια

To σχέδιο για την υλοποίηση του νεου στρατηγικού του στόχου, Fiber to the Home (FTTH), με τη δημιουργία δικτύου οπτικών ινών που θα φέρει ταχύτητες πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέχρι 1 Gbps, σε 1 εκατ. σπίτια και επιχειρήσεις, παρουσίασε o ΟΤΕ. Δέσμευση του Οργανισμού είναι να επενδύσει πάνω από 2 δισ. ευρώ την επόμενη τριετία, προκειμένου να καλύψει το 25% των νοικοκυριών και επιχειρήσεων της χώρας με οπτικές ίνες.

Το σχέδιο ανακοινώθηκε επισήμως από τον επικεφαλής της Deutsche Telekom Tιμόθεους Χέντγκες, κατά τη συνάντηση που είχε την Πέμπτη με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχε ακόμη η επικεφαλής της DT για την Ευρώπη Σρίνι Γκόπαλαν και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ Μιχάλης Τσαμάζ. Από κυβερνητικής πλευράς, συμμετείχε ο σύμβουλος του πρωθυπουργού Δημήτρης Λιάκος και ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής και Τεχνολογιών Ενημέρωσης Νίκος Παππάς (φωτογραφία κάτω). Η συνάντηση αυτή έλαβε χώρα λίγες ημέρες μετά την απόφαση της Deutsche Telekom να αποκτήσει το 5% του ΟΤΕ, κυριότητας ΤΑΙΠΕΔ, αντί 284 εκατ. ευρώ.

Μετά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ο κ. Χέντγκες χαρακτήρισε την επένδυση της Deutsche Telekom στην Ελλάδα «στρατηγικής σημασίας». «Επενδύουμε με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και στηρίζουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας στο δρόμο για την Κοινωνία του Gigabit. Είμαστε πολύ υπερήφανοι για όσα έχει πετύχει η διοικητική ομάδα του Ομίλου ΟΤΕ τα τελευταία χρόνια. Ο Όμιλος ΟΤΕ έχει το καλύτερο δίκτυο κινητής στην χώρα. Τώρα αυξάνει τις επενδύσεις του για να φτάσει η οπτική ίνα στο σπίτι. Μαζί θα συμβάλλουμε στην ταχύτερη μετάβαση της Ευρώπης στη νέα ψηφιακή εποχή», δήλωσε ο επικεφαλής της Deutsche Telekom .

Από την πλευρά του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ, ο οποίος ηγήθηκε της προσπάθειας του ελληνικού ομίλου να υλοποιηθούν αυτές οι σημαντικές επενδύσεις στη χώρα, χαρακτήρισε τον ΟΤΕ ως την εταιρεία των οπτικών ινών στην Ελλάδα. «Υλοποιούμε το μεγαλύτερης έκτασης έργο αναβάθμισης τηλεπικοινωνιακών υποδομών των τελευταίων δεκαετιών, τοποθετώντας οπτικές ίνες παντού. Χρόνια τώρα, επενδύουμε σε δίκτυα οπτικών ινών ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας και την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ευρυζωνικότητα. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, φέρνοντας την οπτική ίνα σε 1 εκατομμύρια σπίτια. Θέλουμε να φτιάξουμε έναν κόσμο καλύτερο για όλους», ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε ο κ. Τσαμάζ.

Ο ΟΤΕ λειτουργεί ήδη το «Cosmote Fiber», δίκτυο οπτικών ινών 43.000 χλμ. σε ολόκληρη την Ελλάδα που προσφέρει τη δυνατότητα σε περισσότερα από 2,7 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις να έχουν ταχύτητες πρόσβασης στο Διαδίκτυο έως 200 Mbps. Πρόσφατα εγκαταστάθηκε το δίκτυο οπτικών ινών με μήκος διαδρομής 12.000 χιλιομέτρων, στο πλαίσιο του έργου «Rural Broadband», και το οποίο θα λειτουργήσει με δικά του έξοδα τα επόμενα 15 χρόνια.

Το «Fiber to the Home» αποτελεί το νέο στρατηγικό στόχο του Οργανισμού με δεδομένο ότι μέχρι το 2025, βάσει των στόχων της Ψηφιακής Ατζέντας (Digital Agenda) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να προσφέρει ταχύτητες πρόσβασης μέχρι 1 Gbps στο 50% των νοικοκυριών. Επιπλέον όλα τα αστικά κέντρα θα πρέπει να διαθέτουν δίκτυα 5ης γενιάς, κάτι που καθιστά αναγκαία την εκτεταμένη χρήση οπτικών ινών.