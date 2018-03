Εγκαίνια για την απευθείας αεροπορική σύνδεση Αυστραλία και Ευρώπης

Για τα καλά στην εποχή πτήσεων πολύ μεγάλης ακτίνας χωρίς ενδιάμεσο σταθμό έχουν μπει οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, σε μια προσπάθεια να μειώσουν το κόστος και να διευκολύνουν περισσότερο τους ταξιδιώτες.

Νωρίς το πρωί της Κυριακής προσγειώθηκε στο Λονδίνο η πτήση της αυστραλιανής Qantas από το Περθ στο Λονδίνο, έχοντας διανύσει 14.875 χιλιόμετρα σε 17 ώρες και έξι λεπτά.

Η πτήση έγινε με Boeing 787-9 Dreamliner και μετέφερε περισσότερους από 230 επιβάτες και πλήρωμα. Το αεροσκάφος είναι, σύμφωνα με την Qantas, κατά 20% αποδοτικότερο στην κατανάλωση καυσίμου από άλλα αντίστοιχης κατηγορίας – ένας αν μη τι άλλο εντυπωσιακός αριθμός.

Ο καιρός στο Λονδίνο μπορεί να ήταν κρύος αλλά η υποδοχή στο αεροδρόμιο ήταν θερμή.

The inaugural #QF9 has arrived in London. pic.twitter.com/yqRdv1V8Bt

— Qantas (@Qantas) March 25, 2018