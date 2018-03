Νέος σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Τραμπ το «γεράκι» Τζον Μπόλτον

Τρεις διαφορετικούς συμβούλους Εθνικής Ασφαλείας άλλαξαν σε 14 μήνες οι ΗΠΑ: Αν υπάρχει μια ένδειξη για την διαρκή αναταραχή στα παρασκήνια του Λευκού Οίκου του Ντόναλντ Τραμπ, αυτή είναι οι αντικαταστάσεις των κορυφαίων αξιωματούχων.

Αργά την Πέμπτη ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε μέσω Twitter –για άλλη μια φορά όπως με την καρατόμηση του υπουργού Εξωτερικών Ρεξ Τίλερσον- την αντικατάσταση από τις 9 Απριλίου του συμβούλου εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, απόστρατου στρατηγού Χέρμπερτ Ρέιμοντ ΜακΜάστερ.

Τη θέση του θα αναλάβει ο κατά γενική παραδοχή υπερσυντηρητικός Τζον Μπόλτον, «γεράκι» σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ.

Πρώτος σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Τραμπ ήταν ο Μάικλ Φκλιν που αποχώρησε μέσα σε ένα μήνα λόγω των αποκαλύψεων για τις επαφές του με τη Ρωσία.

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 22, 2018