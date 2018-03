Ο πρίγκιπας Χάρι καλεί τις πρώην συντρόφους του στον γάμο του με τη Μέγκαν

Οι κινήσεις του δεν μένουν, τελικά, ποτέ ασχολίαστες. Οχι μόνο γιατί είναι αυτός που είναι, αλλά επειδή κινείται εκτός πρωτοκόλλων, χωρίς να υπόκειται σε περιορισμούς.

Ο «άτακτος» της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, ο Χάρι, αφού εξέπληξε το παλάτι με την απόφασή του να παντρευτεί την 36χρονη διαζευγμένη ηθοποιό Μέγκαν Μαρκλ, αποφάσισε να μην αφήσει σε ησυχία και τις… πρώην συντρόφους του.

Με το προφίλ του «cool» ή αλλιώς χαλαρού νεαρού, χωρίς απωθημένα, έστειλε στις πρώην τα προσκλητήρια του γάμου του. Ανάμεσα στις περασμένες αγάπες και η δημοφιλής τραγουδίστρια Ελι Γκούλντινγκ.

Η 31χρονη -που έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό με την επιτυχία της «Love me like you do», κομμάτι που συνόδευσε και συνδέθηκε με την ταινία «Πενήντα αποχρώσεις του Γκρι»- θα γνωρίσει στις 19 Μαΐου μια ακόμη απόχρωση του Χάρι.

Την πιο… ελαφριά, ακριβώς την ημέρα του γάμου του με τη Μέγκαν.

Η τραγουδίστρια, όπως και οι άλλες πρώην του Χάρι -Κρεσίντα Μπόνας και Τσέλσι Ντέιβι- έδωσαν τη δική τους απάντηση στον πρίγκιπα: με… «σκανδιναβική» διάθεση δήλωσαν ότι διατηρούν φιλικές σχέσεις με τον γαλαζοαίματο και πως είναι χαρούμενες που θα παντρευτεί.

Το εάν, τελικά, θα πάνε, θα το δούμε κατά τη γαμήλια τελετή.

Λογικά, οι συγκεκριμένες αφίξεις -ή και όχι- το επόμενο διάστημα, θα μπουν και στο αγγλικό Στοίχημα.

Με υψηλή απόδοση…