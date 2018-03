Τσίπρας και Γεννηματά ξανά μαζί στη σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών [εικόνες]

Για μια ακόμη φορά τα γραφεία του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (PES) στις Βρυξέλλες έγιναν πεδίο μιας πολιτικά αμήχανης συνύπαρξης του Αλέξη Τσίπρα με τη Φώφη Γεννηματά. Ως γνωστόν, το PES καλωσορίζει τον τελευταίο καιρό ως παρατηρητή τον Πρωθυπουργό στις εργασίες του, μολονότι είναι η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής το αυτοδίκαιο μέλος του κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.

Αυτή η συνύπαρξη είναι μια δύσκολη άσκηση ακόμα και σε επίπεδο επικοινωνίας. Η κυρία Γεννηματά βρίσκεται στον φυσικό της πολιτικό χώρο, όμως ο κ. Τσίπρας προσκαλείται και φωτογραφίζεται, σε μια διαδικασία που ίσως να μαρτυρά τους μύχιους πόθους της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας για μια «κανονικοποίηση» του ΣΥΡΙΖΑ και έχει προκαλέσει την ενόχληση της Χαριλάου Τρικούπη.

Η κυρία Γεννηματά έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης δεκτή στη σύνοδο του PES στις Βρυξέλλες από τον Σεργκέι Στάνισεφ, ευρωβουλευτή και πρώην πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, πρόεδρο της ομάδας των Σοσιαλιστών.

Welcoming @FofiGennimata for #PESleaders meeting today following successful @pasok congress last week pic.twitter.com/KXjq0D5jJO

— Sergei Stanishev (@SergeiStanishev) March 22, 2018