Την Αρχαία Δωδώνη επισκέφθηκε ο αμερικανός πρεσβευτής Τζέφρι Πάιατ

Tον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης επισκέφτηκε την Κυριακή ο αμερικανός πρεσβευτής Τζέφρι Πάιατ, ο όποιος βρίσκεται από προχθές στα Ιωάννινα.

Ο αμερικανός διπλωμάτης συνοδεύονταν από την σύζυγό του και έγιναν δεκτοί από τοπικούς παράγοντες.

Η ξενάγηση έγινε αρχικά υπό καταρρακτώδη βροχή. Αργότερα η ηλιοφάνεια επέτρεψε στον πρέσβη και την συνοδεία του, να δουν από κοντά, τόσο το αρχαίο θέατρο όσο και τα υπόλοιπα μνημεία.

Ο κ. Πάιατ εμφανίστηκε ενθουσιασμένος από το μεγαλείο του αρχαίου θεάτρου, περπάτησε σε όλα τα διαζώματα και ζήτησε αναλυτική ενημέρωση για το έργο της αναστήλωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Στην συνέχεια ξεναγήθηκε στον υπόλοιπο αρχαιολογικό χώρο δηλώνοντας εντυπωσιασμένος από το σύμπλεγμα θρησκευτικών-λατρευτικών, πολιτικών και πολιτιστικών μνημείων.

Σε tweet που ανέβασε μιλά για τον «ομηρικό καιρό» που βρήκε στη Δωδώνη: «καταρρακτώδης βροχή και μετά λαμπρός ήλιος».

Amazing ancient theatre of Dodoni -with some Homeric weather; pouring rain one minute, brilliant sun the next. pic.twitter.com/XCs3fqsY2i

Ακόμη, επισκέφθηκε το χωριό Μαντείο, όπου περπάτησε στα στενά του δρομάκια.

Το Σάββατο ο πρεσβευτής είχε περπατήσει στο φαράγγι του Βίκου όπου είχε την ευκαιρία να φωτογραφίσει ένα από τα παραδοσιακά πέτρινα γεφύρια της περιοχής:

Spectacular day hiking in the historic Vikos Gorge. Another not to be missed facet of the Epirus region. pic.twitter.com/1QV70qF1ph

— Geoffrey Pyatt (@USAmbGreece) March 17, 2018