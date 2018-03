Το «αντίο» της Τέχνης στον Στίβεν Χόκινγκ

Πηγή έμπνευσης για ολόκληρο τον κόσμο, ξεχώρισε με τις επιστημονικές του έρευνες, το μυαλό και το χιούμορ του. Σε αυτά τα στοιχεία αναφέρονται, άλλωστε, και τα αποχαιρετιστήρια μηνύματα που κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τον θάνατο του σπουδαίου θεωρητικού φυσικού, Στίβεν Χόκινγκ, που απεβίωσε σε ηλικία 76 ετών, την Τετάρτη, στην οικία του στο Kέιμπριτζ.

Η μελέτη του πάνω στην Αστροφυσική, το Διάστημα, τον Χρόνο, δεν άφησε ασυγκίνητη και την καλλιτεχνική κοινότητα. Το δικό τους «αντίο» στη μεγάλη προσωπικότητα της επιστήμης λένε κινηματογραφικοί και τηλεοπτικοί παραγωγοί, ηθοποιοί συγγραφείς.

Ξεχωριστός ο αποχαιρετισμός του Έντι Ρέντμεϊν, που υποδύθηκε τον Στίβεν Χόκινγκ και για την ερμηνεία του στην ταινία «Θεωρία των πάντων» κέρδισε το βραβείο Οσκαρ Α’ ανδρικού ρόλου. Ο ταλαντούχος ηθοποιός είχε εντυπωσιάσει τον θεωρητικό φυσικό ο οποίος με σχόλιό του στο Twitter τον είχε συγχαρεί.

«Χάσαμε ένα πραγματικά όμορφο μυαλό, έναν σπουδαίο επιστήμονα, τον άνθρωπο με το πιο έξυπνο χιούμορ. Η αγάπη και οι σκέψεις μου είναι με την καταπληκτική οικογένειά του». Ετσι αποχαιρέτησε τον Χόκινγκ ο Ρέντμεϊν.

In loving memory of Stephen Hawking. It was an honor to have him on The #BigBangTheory. Thank you for inspiring us and the world. pic.twitter.com/9rWoYqIToy — The Big Bang Theory (@bigbangtheory) March 14, 2018

«Εις μνήμην του Στίβεν Χόκινγκ. Ηταν τιμή μας να τον φιλοξενήσουμε στο BigBangTheory. Σας ευχαριστούμε που αποτελέσατε πηγή έμπνευσης για εμάς και όλο τον κόσμο» σχολίασαν στο Twitter οι ηθοποιοί της γνωστής αμερικανικής κωμικής τηλεοπτικής σειράς.

Stephen Hawking was a brilliant man, but he was also an incredibly funny man. It was a huge privilege to waste some of his time, and I’ll never forget the twinkle in his eye here …https://t.co/xUmm2qIAiN — John Oliver (@iamjohnoliver) March 14, 2018

«Ο Στίβεν Χόκινγκ ήταν σπουδαίος και συνάμα εξαιρετικά χιουμορίστας. Τεράστια τιμή να ξοδέψει ώρα από τον ελεύθερό του χρόνο για σένα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη λάμψη των ματιών του» έγραψε ο ηθοποιός, παραγωγός και τηλεοπτικός παρουσιαστής Τζον Όλιβερ ο οποίος είχε την ευκαιρία να πάρει συνέντευξη από τον επιστήμονα, στο πλαίσιο της εκπομπής του HBO «Last Week Tonight with John Oliver».

.@TheSimpsons RIP Stephen Hawking. A sense of humor as vast as the universe. pic.twitter.com/528kWRhfVR — Al Jean (@AlJean) March 14, 2018

«Καλή ανάπαυση, Στίβεν Χόκινγκ. Η αίσθηση του χιούμορ του απέραντη όπως και το σύμπαν» σημείωσε ένας από τους σεναριογράφους της αμερικανικής σειράς, Simpsons, ο Αλ Ζαν.

“Nothing cannot exist forever.”- Stephen Hawking pic.twitter.com/dvuVEiExy7 — Mia Farrow (@MiaFarrow) March 14, 2018

«’Τίποτα δεν μπορεί να υπάρχει για πάντα’ – Στίβεν Χόκινγκ» έγραψε, με τη σειρά της, η γνωστή αμερικανίδα ηθοποιός Μία Φάροου.

I am very saddened to hear of Stephen Hawking’s passing. His book was an enormous influence on me in college and meeting and getting to talk with him was one of the great thrills of my life. You are shining in the heavens you so loved now! — Mira Sorvino (@MiraSorvino) March 14, 2018

«Αισθάνθηκα μεγάλη θλίψη με την είδηση του θανάτου του Στίβεν Χόκινγκ. Το βιβλίο του άσκησε τεράστια επιρροή επάνω μου κατά τα φοιτητικά μου χρόνια. Από τις πιο συναρπαστικές στιγμές της ζωής μου οι συναντήσεις μαζί του. Λάμπεις στα ουράνια που τόσο αγαπούσες» το μήνυμα της αμερικανίδας ηθοποιού Μίρα Σορβίνο.

there’s a big black hole in my heart hours before Pi day. Rest In Peace @Steven_Hawking… See you in the next ❤️ — KATY PERRY (@katyperry) March 14, 2018

«Μια μεγάλη μαύρη τρύπα υπάρχει στην καρδιά μου λίγες ώρες πριν από την Παγκόσμια Ημέρα της Σταθεράς π. Καλή ανάπαυση, Στίβεν Χόκινγκ… Τα λέμε στο μέλλον», έγραψε η αμερικανίδα τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι.

One of the greatest minds our species has ever produced is returned to the stars. It is a great loss to the scientific community. He was a hero to so many. Stephen Hawking, let us honor your work by respecting always the importance of scientific inquiry. https://t.co/BuNaEUrcer — George Takei (@GeorgeTakei) March 14, 2018

«Ενα από τα σπουδαιότερα μυαλά που έχει γεννήσει ποτέ το είδος μας επέστρεψε στα αστέρια. Η απώλεια στην επιστημονική κοινότητα μεγάλη. Ηταν ήρωας στις καρδιές των πολλών. Στίβεν Χόκινγκ, επίτρεψέ μας να τιμήσουμε το έργο σου με σεβασμό πάντα στη σπουδαιότητα της επιστημονικής έρευνας», το μήνυμα του ηθοποιού Τζορτζ Τακέι.