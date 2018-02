Από την φτώχεια του Σικάγο στον Λευκό Οίκο – η Μισέλ Ομπάμα αυτοβιογραφείται

Η Μισέλ Ομπάμα δεν μπόρεσε να αντισταθεί στον πειρασμό, που θέλει τους διασήμους της πολιτικής να καταφεύγουν στη συγγραφή (ακριβοπληρωμένων) απομνημονευμάτων, μόλις σβήσουν τα φώτα της δημοσιότητας και φύγουν από την πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.

Τα απομνημονεύματα της τέως Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ θα κυκλοφορήσουν στις 13 Νοεμβρίου 2018 σε όλο τον κόσμο και μάλιστα ταυτόχρονα σε 24 γλώσσες (!) μεταξύ των οποίων και στα ελληνικά, ανακοίνωσε ο εκδοτικός οίκος Penguin Random House.

Το βιβλίο της θα λέγεται «Becoming» – θα το μεταφράζαμε κάπως ελεύθερα «Πώς έγινα αυτό που είμαι».

Από τον τίτλο φαίνεται ότι η Ομπάμα μιλά για τις ρίζες της. «Διηγούμαι πώς ένα κοριτσάκι που μεγάλωσε στο Σάουθ Σάιντ του Σικάγο βρήκε τον δρόμο του και αρκετή δύναμη για να προχωρήσει μπροστά», εξηγεί η ίδια.

Η Ομπάμα αφηγείται ακόμη τα χρόνια που πέρασε στον Λευκό Οίκο ενώ ήταν μητέρα δύο κοριτσιών, ως πρώτη αφροαμερικανίδα Πρώτη Κυρία.

«Γράφοντας το βιβλίο είχα για πρώτη φορά τη δυνατότητα να αφιερώσω τον χρόνο για να αναλογιστώ ειλικρινά την τουλάχιστον απρόσμενη διαδρομή της ζωής μου», προσθέτει.

Μόλις το βιβλίο διατεθεί στα ράφια των βιβλιοπωλείων, η Μισέλ Ομπαμα θα ξεκινήσει περιοδεία για την προώθησή του στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο, διευκρίνισε ο οίκος Penguin Random House. Η ίδια θα διαβάσει το βιβλίο για την έκδοση σε audiobook.

Στις αρχές Μαρτίου του 2017, οι Financial Times είχαν γράψει ότι το πρώην προεδρικό ζεύγος είχε υπογράψει ένα μήνα μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο συμβόλαιο με τον Penguin Random House έναντι ποσού ρεκόρ για την έκδοση ενός βιβλίου ο καθένας.

Ο εκδοτικός οίκος φέρεται να είχε δεχτεί να πληρώσει πάνω από 60 εκατομμύρια δολάρια για να εξασφαλίσει τα δικαιώματα των δύο βιβλίων. Εκπρόσωπος του εκδοτικού οίκου είχε αρνηθεί τότε να προβεί σε σχόλιο για το ύψος του συμβολαίου, το οποίο αν αποδειχθεί, θα είναι ένα από τα πιο μεγαλύτερα συμβόλαια στην ιστορία.

Η Μισέλ Ομπάμα έχει ήδη εκδώσει το 2012 ένα βιβλίο, το «American Grown», που αναφέρεται στην κηπουρική και στη διατροφή στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της για την προώθηση των βιολογικών τροφίμων και της υγιεινής διατροφής. Ηταν από τις κύριες ενασχολήσεις της κατά τη διάρκεια της παραμονής της στον Λευκό Οίκο.

Ο ίδιος εκδοτικός οίκος έχει εκδώσει τρία βιβλία του Μπαράκ Ομπάμα: το αυτοβιογραφικό «Dreams from My Father» (1995) το οποίο εξέδωσε όταν ξεκινούσε την εκστρατεία του για τη Γερουσία του Ιλινόι, καθώς και το «The Audacity of Hope» (2006) και το «Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters» (2010). Τα δύο πρώτα έχουν κυκλοφορήσει στα ελληνικά. Μόνο στις ΗΠΑ τα δυο πρώτα βιβλία έχουν πουλήσει περισσότερα από τρία εκατομμύρια αντίτυπα το καθένα.

Δεν υπάρχει ακόμη καμιά πληροφορία για το νέο βιβλίο του Μπαράκ Ομπάμα, το οποίο πιθανόν θα αναφέρεται στη θητεία του στο Οβάλ Γραφείο.