Γιούνκερ προς ΠΓΔΜ: «Είστε μέρος της Ευρώπης, αλλά δεν έχω να σας πω ημερομηνία ένταξης»

Μέσα σε περίπου δύο εβδομάδες, ο Ζόραν Ζάεφ συναντήθηκε κατά σειρά με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, την καγκελάριο της Γερμανίας Ανγκελα Μέρκελ και σήμερα με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ που ξεκίνησε την περιοδεία του στα Δυτικά Βαλκάνια από την ΠΓΔΜ.

Το μπαράζ συναντήσεων δείχνει αν μη τι άλλο κινητικότητα για την επίλυση του ονοματολογικού και άνοιγμα της χώρας προς την Ευρώπη.

Αυτήν όμως την πολιτιστική και πολιτική συγγένεια έσπευσε να υπενθυμίσει ο Γιούνκερ: «Η χώρα σας είναι μέρος της ευρωπαϊκής ιστορίας και γεωγραφίας. Δεν ήρθα εδώ για να ανακοινώσω οριστική ημερομηνία ένταξης» τόνισε κατά την συνέντευξη Τύπου με τον Ζόραν Ζάεφ, μετά τη συνάντησή τους στα Σκόπια.

Ο πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε εντυπωσιασμένος από τη μεταρρυθμιστική πρόοδο που έχει πραγματοποιήσει η ΠΓΔΜ και τόνισε την ανάγκη να συνεχίσει σε αυτό τον δρόμο και να λυθεί το θέμα του ονόματος με την Ελλάδα, σύμφωνα με ανάρτηση στο Twitter της αναπληρώτριας εκπροσώπου της Επιτροπής, Μίνα Αντρέεβα.

.@JunckerEU in #Skopje with PM @Zoran_Zaev: “Your country is part of European history and geography. Have not come here to announce definitive #EU accession date but impressed by your reform progress. Must continue on this path and resolve name issue with #Greece.” pic.twitter.com/X0Z32E6cL8

— Mina Andreeva (@Mina_Andreeva) February 25, 2018