Ο Τριντό πήγε στην Ινδία (ντυμένος ως σταρ του Μπόλιγουντ!)

Παραδοσιακό ινδικό παλτό έως το γόνατο (sherwani) συνδυασμένο με το παραδοσιακό ινδικό παντελόνι (churidar) για τον Τζάστιν Τριντό και τους γιους του ή πολύχρωμα σάρι με σαλβάρι για τη Σοφί Γκρεγκουάρ Τριντό και την κόρη της: οι ενδυματολογικές επιλογές του καναδού πρωθυπουργού και της οικογένειάς του και η διπλωματία… της μόδας που προκρίνει σε αυτό το ταξίδι του στην Ινδία προκάλεσαν τα ειρωνικά σχόλια των χρηστών των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

«Η φωτογράφιση μόδας του Τζάστιν Τριντό μάλλον διακόπηκε από την επίσημη επίσκεψή του» σχολίασε με σκωπτική διάθεση η καναδή δημοσιογράφος Κάθριν Κέιτς στον λογαριασμό της στο Twitter.

Breaking News: Justin Trudeau’s fashion photo ops…interrupted by official state visit! — Kathryn Kates (@kathrynkates) February 21, 2018

Ο Τριντό βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στην Ινδία εδώ και μία εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης συνηθίζει να επιλέγει στις δημόσιες εμφανίσεις του παραδοσιακά ενδύματα, ακολουθώντας τους ενδυματολογικούς κανόνες κάθε περιοχής της χώρας, όπου συναντάται και φυσικά φωτογραφίζεται με πολιτικούς αξιωματούχους.

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από τη συνάντηση της οικογένειας Τριντό, ντυμένης με πολύχρωμες ινδικές ενδυμασίες, με τον πρωταγωνιστή του Μπόλιγουντ Σαρούκ Καν, που είχε επιλέξει να ντυθεί στα δυτικά πρότυπα, βρέθηκαν στο στόχαστρο των χρηστών του Διαδικτύου στον Καναδά.

«Αυτή η φωτογραφία αποτυπώνει πλήρως την επίσημη επίσκεψή του. Η σημαντικότερη συνάντηση που είχε έως σήμερα ήταν εκείνη με τον ηθοποιό Σαρούκ Καν. Σαν ο (πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν να πραγματοποιούσε επταήμερη επίσκεψη στις ΗΠΑ και να συναντιόταν μονάχα με τον Τομ Κρουζ» έγραψε, για παράδειγμα, ο Ντέιβιντ Τζέικομπς, γιατρός στο επάγγελμα.

This picture sums up the state visit perfectly. Trudeau's most important meeting yet is with actor Shah Rukh Kahn. This would be like Putin spending 7 days in the USA and only meeting with Tom Cruise.#Cdnpoli #Indiapoli #peoplekind #CaptainCrayon @JustinTrudeau @iamsrk pic.twitter.com/nRLWLhjlUK — David Jacobs (@DrJacobsRad) February 21, 2018

Την Παρασκευή, μία ημέρα πριν πάρει το αεροπλάνο για την Οτάβα, ο Τζάστιν Τριντό αναμένεται να συναντηθεί με τον ινδό ομόλογό του Ναρέντρα Μόντι. Σε ένα tweet που έστειλε ο Μόντι, με έντονη διάθεση χιούμορ, έγραψε σήμερα: «ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό και η οικογένειά του είχαν μια πολύ ευχάριστη διαμονή έως σήμερα».

I hope PM @JustinTrudeau and his family had a very enjoyable stay so far. I particularly look forward to meeting his children Xavier, Ella-Grace, and Hadrien. Here is a picture from my 2015 Canada visit, when I'd met PM Trudeau and Ella-Grace. pic.twitter.com/Ox0M8EL46x — Narendra Modi (@narendramodi) February 22, 2018

«Aραγε, η διπλωματία της μόδας που λανσάρει ο Τζάστιν Τριντό λειτουργεί στην Ινδία;», διερωτάται η ινδική εφημερίδα The Print.

Από την πλευρά του ο Ομάρ Αμπντουλάχ, ο πρώην επικεφαλής της επαρχίας Τζαμού και Κασμίρ, γράφει στο Twitter σχετικά με την επιλογή της οικογένειας Τριντό να φορέσει ρούχα μεγάλων οίκων μόδας της χώρας του. «…Απλά προς ενημέρωσή σας, εμείς οι Ινδοί δεν ντυνόμαστε με αυτόν τον τρόπο καθημερινά, κύριε, ακόμα και στο Μπόλιγουντ».