Η τελευταία φωτογραφία του «Starman» – στη ζώνη των αστεροειδών το Tesla του Ελον Μασκ

O Ελον Μασκ έδωσε στη δημοσιότητα την τελευταία φωτογραφία του «Starman», οδηγού του αυτοκίνητου Tesla Roadster, το οποίο από το βράδυ της Τρίτης (ώρα Ελλάδος στη Γη) ταξιδεύει στο Διάστημα. Το όχημα έχει αφήσει πίσω του τη Σελήνη και συνεχίζει το ταξίδι του. Ο πρωτοπόρος μεγιστάνας ο οποίος είδε το εγχείρημά του, την εκτόξευση του πυραύλου Falcon Heavy, να στέφεται με επιτυχία, είπε ότι το αξίας 100.000 δολαρίων θα προσπεράσει τον Αρη και θα κινηθεί προς τη ζώνη αστεροειδών μεταξύ του Κόκκινου Πλανήτη και του Δία.

Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF

— Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2018