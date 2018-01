ΗΠΑ: Κατά του Τραμπ και της παρενόχλησης διαδήλωσαν εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες

Πριν από ένα χρόνο, εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες «γιόρτασαν» με τον τρόπο τους την ανάληψη της προεδρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, υπενθυμίζοντας σε όλο τον κόσμο πώς ένας μισογύνης κατάφερε να φτάσει στο ύπατο αξίωμα των ΗΠΑ.

Το Σάββατο το σκηνικό επαναλήφθηκε σε 250 πόλεις των ΗΠΑ, αλλά σε μια διαφορετική συγκυρία, αυτή του σκανδάλου της σεξουαλικής παρενόχλησης στη βιομηχανία του θεάματος, αλλά και πέρα από αυτή.

Εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες και οι άνδρες υποστηρικτές τους συμμετείχαν στη δεύτερη Πορεία των Γυναικών. Μόνο στη Νέα Υόρκη η αστυνομία έκανε λόγο για 200.000 διαδηλωτές. Ο δήμαρχος του Λος Άντζελες Έρικ Γκαρνέτι έκανε λόγο για 600.000 διαδηλωτές, επισημαίνοντας ότι στην πόλη πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη πορεία σε όλες τις ΗΠΑ. Στο Σικάγο ο αριθμός των διαδηλωτών έφτανε τις 300.000, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Διαδηλώτριες και διαδηλωτές φορούσαν τα γνωστά ροζ σκουφάκια με τα αφτιά της γάτας, τα «pussy hats», που δημιουργήθηκαν για τις περσινές διαδηλώσεις ως αναφορά στο υποτιμητικό σχόλιο που είχε κάνει στο παρελθόν ο Τραμπ για τις γυναίκες.

«Η ψήφος σου είναι το πιο ισχυρό όπλο που διαθέτεις», δήλωσε η ηθοποιός Εύα Λονγκόρια απευθυνόμενη στη συγκέντρωση στο Λος Άντζελες. «Όποιος διαθέτει το προνόμιο να ψηφίζει, πρέπει να το κάνει», τόνισε.

Από την Καλιφόρνια ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ κατήγγειλε τον «ρατσιστή» και «σεξιστή» Αμερικανό πρόεδρο, ενώ η Νάταλι Πόρτμαν υπογράμμισε: «Πέρυσι μιλούσαμε για την αρχή μιας επανάστασης. Σήμερα χάρη σε εσάς η επανάσταση συνεχίζεται».

Πολλοί από τους ομιλητές στις κινητοποιήσεις αναφέρθηκαν στο θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης και επίθεσης, καλώντας τους Αμερικάνους να πολεμήσουν ενάντια σε μια κουλτούρα που ανέχεται την κακοποίηση των γυναικών.

«Όταν συμβαίνει σε ένα κορίτσι, συχνά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το αντιμετωπίσει μόνη της», δήλωσε η ηθοποιός Ολίβια Μαν. «Θα σε στηρίζουμε πάντα, θα στεκόμαστε δίπλα σου ώστε να μην χρειάζεται να το αντιμετωπίζεις μόνη».

Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε τις διαδηλώσεις μέσω ανάρτησής του στο Twitter, στην οποία εξήρε την πρόοδο στην οικονομία που συντελέστηκε πέρυσι, από την οποία ωφελήθηκαν οι γυναίκες.

Beautiful weather all over our great country, a perfect day for all Women to March. Get out there now to celebrate the historic milestones and unprecedented economic success and wealth creation that has taken place over the last 12 months. Lowest female unemployment in 18 years!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2018