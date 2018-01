Σεξουαλική παρενόχληση: Η Vogue «κόβει» τους φωτογράφους Μάριο Τεστίνο – Μπρους Βέμπερ

THE PRINCE OF WALES WITH HIS SONS PRINCE HARRY OF WALES AND PRINCE WILLIAM, THE DUKE OF CAMBRIDGE. EL PRÍNCIPE DE GALES CON SUS HIJOS EL PRÍNCIPE HARRY DE GALES Y EL PRÍNCIPE WILLIAM, EL DUQUE DE CAMBRIDGE. @ClarenceHouse @KensingtonRoyal #FamilyLove #MarioTestino

A post shared by MARIO TESTINO (@mariotestino) on Dec 24, 2017 at 5:54am PST