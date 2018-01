Ποιος είναι ο δημοσιογράφος που έκανε «Τούρκο» τον Ταγίπ Ερντογάν

Στην Τουρκία τέτοια ερωτήματα δεν θα ήταν εύκολο να γίνουν και –φυσικά- δεν θα απαντώνταν και ποτέ. Ωστόσο στη Γαλλία τα πράγματα είναι διαφορετικά και ένας δημοσιογράφος μπορεί να βάλει έναν ηγέτη ξένης χώρας σε δύσκολη θέση.

Η συνέντευξη Τύπου του γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του ομολόγου του Ταγίπ Ερντογάν την Παρασκευή χαρακτηρίστηκε από ένταση. Το Παρίσι «πάτησε» πάνω στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Αγκυρα κάτι που καθόλου δεν ευχαρίστησε τον καλεσμένο.

Μια ερώτηση όμως εκνεύρισε ακόμη περισσότερο τον Ταγίπ Ερντογάν.

«Δράστης» ο δημοσιογράφος Λοράν Ρισάρ ο οποίος… τόλμησε να ρωτήσει τον τούρκο πρόεδρο σχετικά με τις υποψίες ότι η Αγκυρα προμήθευσε όπλα στο Ισλαμικό Κράτος το 2014.

Ο δημοσιογράφος, που εργάζεται για την εκπομπή «Envoyé spécial» («Ειδικός απεσταλμένος») του γαλλικού τηλεοπτικού δικτύου France 2, άκουσε τον τούρκο πρόεδρο να του λέει ότι μιλά χρησιμοποιώντας «λόγια της FETO, όχι ως δημοσιογράφος», εννοώντας την οργάνωση του Γκιουλέν.

Ο εκνευρισμός του Ερντογάν ήταν φανερός.

«Εκείνοι που είχαν κάνει αυτές τις επιχειρήσεις ήταν εισαγγελείς της FETO, τώρα βρίσκονται στη φυλακή», συνέχισε και ρώτησε τον Ρισάρ: «Μου θέτεις αυτό το ερώτημα, όμως γιατί δεν ρωτάς τις ΗΠΑ που έστειλαν 4.000 φορτηγά με όπλα στη Συρία;».

Η επίθεση συνεχίστηκε: «Είσαι δημοσιογράφος, όχι; Οφείλεις να ερευνήσεις κι αυτό επίσης» είπε ο Ερντογάν και προειδοποίησε: «δεν έχετε ενώπιόν σας κάποιον που θα το καταπιεί αυτό εύκολα».

Today I just tried to ask questions turkish journalists can no longer ask to @RT_Erdogan . #pressfreedom https://t.co/vuIANTH9bc

— Laurent Richard (@laurentrichard0) January 5, 2018