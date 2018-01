Κι όμως αυτή είναι η πιο εμπορική ηθοποιός του Χόλιγουντ

Ούτε Τζούλια Ρόμπερτς, ούτε Σκάρλετ Γιόχανσον, ούτε Εμα Στόουν, ούτε Σαρλίζ Θερόν. Δεν είναι η πιο διάσημη ούτε (ακόμα) η καλύτερη ηθοποιός. Είναι όμως η πιο εμπορική και ως εκ τούτου ένα φαινόμενο της βιομηχανίας του θεάματος. Η μέχρι και πριν από λίγα χρόνια σχετικά άσημη ισραηλινή ηθοποιός, Γκαλ Γκαντότ, έφερε τα περισσότερα χρήματα στα ταμεία τη χρονιά που μας πέρασε.

Η 32χρονη ηθοποιός υποδύθηκε δύο φορές μέσα στο 2017 την Wonder Wooman – μία στην ομώνυμη ταινία και ακόμα μία στην ταινία «Justice League»– και ήταν η πιο «επικερδής» πρωταγωνίστρια του 2017, σύμφωνα με το περιοδικό Forbes: τα έσοδα από τα δύο φιλμ έφτασαν παγκοσμίως το 1,4 δισ. δολάρια!

Η ερμηνεία της Γκαντότ στο «Wonder Wooman», υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Πάτι Τζένκινς έσπασε και άλλα ρεκόρ καθώς η ταινία έγινε η πιο κερδοφόρα ταινία δράσης που έχει σκηνοθετηθεί ποτέ από γυναίκα, με έσοδα 822 εκατ. δολάρια παγκοσμίως.

Η σχετική λίστα των εμπορικότερων ηθοποιών προφανώς δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας –άλλωστε είναι γνωστό ότι τον κόσμο και τα πολλά λεφτά στους κινηματογράφους δεν φέρνει η υψηλή τέχνη αλλά η δράση, τα εντυπωσιακά εφέ, οι υπερήρωες.

Ακόμα και αυτός ο τίτλος, του «εμπορικότερου» ηθοποιού, είναι παρελκυστικός. Προφανώς ο κόσμος δεν πήγε στις αίθουσες για να δει την Γκαντότ –έστω και αν πρόκειται για μια γοητευτικότατη και φρέσκια πρωταγωνίστρια που έχει όλες τις αρετές για να εξελιχθεί σε σούπερσταρ– αλλά για να δει την «Wonder Wooman», ηρωίδα του σύμπαντος της DC Comics.

Ενδεικτικό είναι ότι ο πιο εμπορικός του 2017 αποδείχτηκε ο 5οχρονος Βιν Ντίζελ, ο οποίος περισσότερο από ηθοποιός είναι ένας τύπος που επιδεικνύει τα μπράτσα του. Δύο ταινίες του, το «The Fate of the Furious» και το «xXx: Return of Xander Cage», είχαν έσοδα 1,6 δισ. δολάρια παγκοσμίως.

Δεύτερος πιο εμπορικός ηθοποιός, ένας ακόμη μπρατσαράς. Ο Ντουέιν Τζόνσον πρωταγωνίστησε σε τρεις περιπέτειες που βγήκαν στις αίθουσες μέσα στο 2017. Πρώτα ήταν το «Fate of the Furious» (με τον φίλο του Βιν Ντίζελ), στη συνέχεια το «Baywatch» και έπειτα το «Jumanji: Welcome to the Jungle» – σύνολο 1,5 δισ. δολάρια στα ταμεία

Στην τέταρτη θέση, μετά την Γκαντότ, βρέθηκε η Εμα Γουότσον, η οποία μετά τις επιτυχίες της κινηματογραφικής σειράς του Χάρι Πότερ, πρωταγωνίστησε μέσα στο 2017 στο φιλμ της Disney «Η Ωραία και το Τέρας».

Το φιλμ του Μπιλ Κόντον αποδείχτηκε η εμπορικότερη ταινία της χρονιάς, με εισπράξεις 1,26 δισ. δολάρια. Και έτσι η Γουότσον βρέθηκε στην τέταρτη θέση της λίστας.

Πέμπτoς ήταν ο Τζόνι Ντεπ, ο οποίος επίσης καβάλησε στο κύμα (ή μάλλον στο καράβι) μιας εμπορικής επιτυχίας της Disney, το «Οι πειρατές της Καραϊβικής: Η εκδίκηση του Σαλαζάρ» που έφερε σχεδόν 800 εκατ. δολάρια στα ταμεία. Παίζοντας και στο εξαιρετικό «Εγκλημα στο Οριάν Εξπρές» του Κένεθ Μπράνα έφτασε να δει τις εισπράξεις των ταινιών στις οποίες πρωταγωνίστησε μέσα στο 2017, να αγγίζουν το 1,1 δισ. δολάρια.