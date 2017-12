Μόσχα: Λεωφορείο «εισέβαλε» στο μετρό – Πέντε νεκροί [βίντεο]

Ενα απίστευτο δυστύχημα συνέβη ανήμερα Χριστούγεννα στη Μόσχα, όπου ένα λεωφορείο της αστικής συγκοινωνίας «εισέβαλε» στο μετρό της ρωσικής πρωτεύουσας!

Ο τραγικός απολογισμός μέχρι στιγμής είναι πέντε νεκροί και 15 τραυματίες. Μεταξύ των νεκρών είναι τόσο πεζοί, όσο και επιβάτες του λεωφορείου.

Κάμερες ασφαλείας από το σημείο κατέγραψαν τη στιγμή που το λεωφορείο κατέβηκε τις σκάλες του μετρό, παρασύροντας όποιον βρέθηκε στο διάβα του.

DETAILS: At least 4 dead after bus crashes into underground passage in western Moscow https://t.co/1NpQnOiucj (pic @EliasZotov) pic.twitter.com/jurLljPXDt

— RT (@RT_com) December 25, 2017