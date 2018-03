Αντιπολεμικές καμπάνιες, α λα Αρναούτογλου

#enoughsyria ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΟΛΟΥΣ… ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΑΡΧΗ… Με ρωτάτε αν μπορούμε να καταφέρουμε κάτι με αυτό που κάνουμε; Μα ήδη καταφέραμε, γίναμε μια πολύ μεγάλη παρέα,φτιάξαμε κάτι και μέσα απ' αυτό που φτιάξαμε στέλνουμε την θετική μας ενέργεια, όλα τα μεγάλα πράγματα ξεκίνησαν από μικρές ιδέες, και αυτή είναι μια μικρή ιδέα που μπορεί να γιγάντωση και να κανει το θαύμα της, ποτέ μη λέτε στον εαυτό σας ότι επειδή είσαστε μόνος ή μόνη δεν μπορείτε να καταφέρετε κάτι, Μπορούμε να καταφέρουμε πολλά!!!

